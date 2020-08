Karan Johar ने Twitter पर की वापसी तो Sushant के फैंस ने किया ट्रोल, कहा- भगवान गणेश कभी माफ नहीं करेंगे

नई दिल्ली | फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दो महीने बाद वापसी की है लेकिन लोगों का गुस्सा जस का तस बना हुआ है। सुशांत के फैंस अभी भी उन्हें ट्रोल (Karan Johar trolled) कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद करण जौहर ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट (Karan Johar emotional post for Sushant) किया था। उसके बाद कंगना ने वीडियो जारी करते हुए नेपोटिज्म की बहस (nepotism debate) छेड़ते हुए सबसे पहले करण जौहर पर निशाना साधा था। उसके बाद से ही करण और स्टारकिड्स बुरी तरह ट्रोल (starkids trolled) हुए। तभी से करण ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर वो सोशल मीडिया से गायब हो गए थे। हालांकि अब दो महीने बाद एक बार फिर करण ने वापसी की है लेकिन उनपर खूब मीम बनाए (Meme on Karan Johar) जा रहे हैं।

May the power of Lord Ganesh protect you and your loved ones from all evil....may the power enhance all positivity and spread only love...please stay safe🧡🧡🧡 pic.twitter.com/fx0dolkylE