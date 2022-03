Karanvir Bohra से पहले ये बाॅलीवुड सितारे भी हो चुके हैं पाई पाई के मोहताज

टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्सियल शो 'लॉक अप' में करणवीर वोहरा ने इस बात का खुलाशा किया था कि वह बुरी तरह से कर्जे में डूबे हुए हैं। करणवीर वोहरा ही नहीं कई टीवी सितारे भी अपनी कर्जे की वजह से परेशान हो चुके हैं।

बॅालीवुड और टीवी के सेलेब्स बाहर से देखने में बहुत अमीर लगते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं हैं असल जिदंगी में उन्हें भी तंगी का सामना करना पड़ता हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना अच्छे से अच्छी जिंदगी जीना सितारों के लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हालांकि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से कई बार टीवी सितारे कर्जदार बन चुके हैं। टीवी के कई सितारे ऐसे हैं जो कि कर्जदारी का सामना कर चुके हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं।

