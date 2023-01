केंडल जेनर के साथ सुहाना खान और शनाया कपूर ने मारे पोज, हुईं ट्रोल

Submitted by:

फिल्मों में नजर आने से पहले शनाया कपूर और सुहाना खान की फैन फॉलोइंग को देख आप भी कहेंगे कि दोनों किसी फेमस एक्ट्रेसेज से कम नहीं हैं। हाल ही में दोनों दुबई के एक इवेंट में नजर आईं। यहां उन्होंने केंडल जेनर से मुलाकत की और उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवाई। अब दोनों की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

‘Kardashian Obsession’ Suhana Khan and Shanaya Kapoor Trolled For Posing With Kendall Jenner