'सीता' के रोल के लिए Kareena Kapoor Khan ने मांगी थी 12 करोड़ की रकम? सच जानकर आप भी पकड़ लेंगे सिर

सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक से फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बखान सुनने को मिल रहा। फिल्म जलद ही सिनमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के प्रमोशन में पूरी स्टारकास्ट जुटी पड़ी है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस जमकर इंटरव्यू भी दे रही हैं। इन इंटरव्यूज में वो न सिर्फ फिल्म को लेकर बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात कर रही हैं।

हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान करीना ने फिल्म सीता: द इंकारनेशन को लेकर भी बात की। उन्होंने फिल्म में लिए 12 करोड़ रुपये फीस की डिमांड करने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी। करीना ने कहा कि उन्हें यह रोल कभी ऑफर ही नहीं हुआ था। इसपर करीना ने कहा, 'मैंने कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया क्योंकि मुझे कभी ये ऑफर हुआ ही नहीं। मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे इसमें क्यों लाया गया क्योंकि मैं फिल्म के लिए पसंद थी ही नहीं। ये सब बनी हुई कहानियां हैं और मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती क्योंकि उन्हें भी कहानियों की जरूरत है। हर दिन लोग इंस्टाग्राम पर किसी न किसी तरह की कहानियों की तलाश में रहते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहां से आई।'

kareena kapoor khan breaks silence on demanding 12 crore for playing role of sita