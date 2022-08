शादी के लिए सैफ अली खान को काटने पड़े थे खूब चक्कर, Kareena Kapoor ने दो बार ठुकराया था प्रपोजल

करीना कपूर खान और सैफ अली खान की जोड़ी बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। दोनों ने लंबे वक्त तक डेटिंग के बाद साल 2012 में शादी की थी। सैफ अली खान की लाइफ भी किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है। शायद ही किसी को पता हो कि करीना ने सैफ को शादी के लिए दो बार रिजेक्ट किया था।

Published: August 12, 2022 11:49:40 am

बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की है। दोनों की लव स्टोरी फिल्म ‘टशन’ (Tashan) के सेट से आगे बढ़ी थी और शादी पर आकर खत्म हुई, लेकिन शादी के लिए सैफ को खूब पापड़ बेलने पड़े थे। करीना ने दो बार उनके प्रपोजल को मना किया था।

kareena kapoor khan has rejected saif ali khan twice for marriage