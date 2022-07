तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं Kareena Kapoor Khan? बेबी बंप के साथ Viral हुई तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अक्सर अपने लुक्स से सबका दिल जीत लेती हैं। इनकी एक्टिंग भी कापी लाजवाब है। हालांकि लंबे समय से एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर हैं। हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर दी थी और अब जो खबर आ रही है वो आपको चौंका देगी। खबर है कि बेबो तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं।

जी हां करीना तीसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सामने आई तस्वीर बयां कर रही है। इन दिनों अदाकारा लंदन में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। वो हसबैंड सैफ अली खान और बच्चों तैमूर व जेह के साथ तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं, लेकिन इन सबके बीच एक फोटो ने करीना की प्रेग्नेंसी की अटकलों को तेज कर दिया है। दरअसल में इस फोटो में बेबो का बेबी बंप दिख रहा है और ये देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं।

kareena kapoor khan is pregnant for the third time baby bump photo