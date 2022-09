ब्रह्मास्त्र देखकर जल्दी से थिएटर से भागीं करीना कपूर, लोगों ने पूछा- 'इतनी बोरिंग है क्या फिल्म?'

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। रिलीज से पहले इसका जमकर विरोध हुआ, लेकिन अब फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। आम जनता से लेकर सेलेब्स तक फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हाल ही में करीना कपूर खान, सैफ अली और तैमूर भी मूवी देखने पहुंचे थे।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ( Ranbir Kapoor and Alia Bhatt ) की फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) आखिरकार रिलीज हो गई है। फिल्म की ओपनिंग भी कमाल की हुई है। करीना कपूर खान, सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ फिल्म देखने के लिए पीवीआर जुहू पहुंचे थे। हालांकि इसपर करीना कपूर खान को ट्रोल होना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मूवी देखने पर कौन ट्रोल होता है।

kareena kapoor khan rushed exit along with saif and taimur khan after watching brahmastra