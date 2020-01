'लाल सिंह चड्ढा' के सेट से लीक हुई करीना कपूर की तस्वीरें, ऐसा रूप पहले नहीं देखा होगा

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की शूटिंग में बिजी हैं। पिछले दिनों से सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आमिर इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में कर रहे है। इस मूवी में उनके साथ करीना कपूर भी मुख्य किरदार में हैं।

हाल ही फिल्म के सेट से करीना की कुछ तस्वीरे सामने आई है। ये फोटो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में करीना शादी के जोड़े में नजर आ रही है। उनके हाथों में मेहंदी लगी और पैरों में पंजाबी जुतियां पहनी नजर आ रही है। करीना इन तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

Here’s a glimpse of #KareenaKapoorKhan’s look from #LaalSinghChaddha. pic.twitter.com/S13nw3liH6