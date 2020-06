Saif Ali Khan और Kareena Kapoor पर फूटा लोगों का गुस्सा, बिना मास्क के वीडियो देख लोग बोले- ये हैं पढ़े-लिखे लोग

नई दिल्ली | कोरोना वायरस के चलते लंबे समय से देश में लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) चल रहा था। लेकिन अब कुछ चीजों में रियायत देते हुए सरकार ने अनलॉक 1 (Unlock 1) शुरू कर दिया है। जिसके बाद घरों में बंद सेलेब्स भी सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान बेटे तैमूर अली खान (Kareena Saif and Taimur) के साथ सैर पर निकलें। तीनों को रविवार को मरीन ड्राइव (Saif Kareena at Marine Drive) के पास घूमते हुए देखा गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर सैफीना (Saif Kareena trolled) को बुरी तरह से ट्रोल किया जाने लगा। वजह था कोरोना वायरस के नियम को फॉलो ना (Saif Kareena without masks at Marine Drive) करना। दोनों के कुछ फोटो और वीडियोज़ सामने आए हैं जिसमें वो मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिसपर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल (Social Media users slammed saifeena) उठा रहे हैं।





मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सैफ अली खान, करीना कपूर खान और तैमूर की कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ शेयर किए हैं। इन तस्वीरों और सामने आए वीडियो में तीनों कोरोना वायरस के जरूरी नियमों को फॉलो (Saif Kareena Taimur Video of Marine Drive) करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सैफ, करीना और तैमूर मरीन ड्राइव के पास हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। इस दौरान करीना कपूर ने तो मास्क लगाया हुआ है लेकिन सैफ और बेटे तैमूर के मुंह पर मास्क नहीं (Saif Taimur without masks at Marine Drive) लगा हुआ है। यूजर्स वीडियो पर कई कमेंट करके अपने गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एक ने लिखा- ये पढ़े लिखे लोग हैं? तो दूसरे ने लिखा- बच्चों को बाहर ले जाना मना है वो भी बिना मास्क के इन लोगों ने गैर-जिम्मेदाराना हरकत दिखाई है। तो कुछ यूजर्स सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर सैफ और करीना बेटे तैमूर को बाहर क्यों लेकर गए। हालांकि कुछ लोगों ने सैफ और करीना का बचाव भी किया। एक ने लिखा कि वो लोग भीड़ से काफी दूर हैं इसलिए मास्क नहीं लगाया है।





वहीं अगर करीना के स्टाइल की बात करें तो वो बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में दिखाई दीं। उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जबकि सैफ और तैमूर ने व्हाइट रंग के कपड़े पहने थे। बता दें कि अनलॉक 1 के ऐलान के बाद कई सेलेब्स को जिम और अपने जरूरी कामों के लिए बाहर जाते हुए स्पॉट किया गया है। अब बॉलीवुड स्टार्स भी धीरे-धीरे अपने पुराने प्रोसेस पर लौटना चाहते हैं।