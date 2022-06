जब Shahid Kapoor की वजह से 'दिल ले गई ले गई' गाने में Karisma Kapoor को लेने पड़े थे 15 रीटेक

करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) आज यानी 25 जून को अपना 48 वां जन्मदिन मना रही है। इनकी गनती अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में होती थी। ये गुजरे जमाने के एक्टर रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) और बबिता (Babita) की बेटी हैं। इन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दीं। इनमें से एक थी 'दिल तो पागल है'।

करिश्मा की ये फिल्म 1997 में आई थी। इस फिल्म ने इस दौर में खूब धमाल मचाया था। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इसके लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड तो मिला ही साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए भी नवाजा गया था। इस फिल्म में करिश्मा निशा के किरदार में थीं। वेसै तो फिल्म के सभी गाने लाजवाब थे, लेकिन 'दिल ले गई-ले गई' की बात कुछ और थी। इस गाने में करिश्मा के डांस मूव्स देखने लायक थे, लेकिन क्या आपको पता है इस गाने में शहिद कपूर भ थे। जी हां गाने में श्यामक दावर डांस एकेडमी के तमाम स्टूडेंट्स बैकग्राउंड डांसर्स के तौर पर दिखाई दिए थे, इनमें से शाहिद कपूर भी एक थे।

karishma kapoor 15 retakes in dil le gai song because of shahid kapoor