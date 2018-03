बॅालीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान इन दिनों अपने पापा संजय कपूर के साथ काफी पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। साल 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हुआ था जिसके कुछ समय बाद ही संजय ने दूसरी शादी कर ली थी। तलाक के वक्त करिश्मा और संजय के विवाद ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। बहुत वक्त तक तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब लगता है कि करिश्मा और संजय के बीच दोस्ती का रिश्ता पनप रहा है। इसी के चलते आजकल उनके बच्चे अक्सर अपने पिता के एक साथ टाइम स्पेंट करते नजर आ रहे हैं।

बच्चों के साथ टाइम बिता कर खुश हैं संजय

इन दिनों संजय कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ क्वॉलिटी टाइम बिता रहे हैं। हाल में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा,' बच्चों के साथ स्कीइंग करते हुए वीकेंड बिताया। समय के साथ-साथ उनके एक्सपीरिंयस से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। उनके साथ बिताया हर पल कीमती है। शानदार बातचीत, आउटस्टैंडिंग स्कीइंग और अच्छा क्वॉलिटी टाइम बिताया।

Spent the weekend skiing with my kids. The older the grow the more I learn from their experiences. Blessed to have the opportunity to parent them! Every moment counts! Great conversations, outstanding ski conditions, and just pure quality time! pic.twitter.com/SoaDL5Io9v