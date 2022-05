Karisma Kapoor को इस सॉन्ग के लिए बदलने पड़े थे 30 बार कपड़े, वजह जान हो जाएंगे हैरान

करिश्मा कपूर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। इन फिल्मों में से एक फिल्म का गाना करिश्मा के दिल के बेहद करीब है, जिसमें उन्हें 30 बार कपड़े बदलने पड़े थे। चलिए जानते हैं किस गाने के लिए अभिनेत्री ने की थी इतनी मेहनत।

बॉलीवुड की लोलो भले अब फिल्मों से दूर हैं।बता दे कि अपने जमाने में अभिनेत्री बाॅलीवुड की टॅाप एक्ट्रेस के लिस्ट में आया करती थी। उनको एक बार देखने के लिए फैंस काफी बेताब रहते थे। लेकिन अभिनेत्री ने अपनी शादी के बाद ही बाॅलीवुड को अलविदा कह दिया था। लेकिन अभिनेत्री की आज भी फैन फॉलोइंग काफी शानदार हैं। अभिनेत्री आज भी अपने फैंस के दिलो पर राज किया करती हैं।

Karisma Kapoor had to change clothes 30 times for this song