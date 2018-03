एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म 'सोनू की टीटू की स्वीटी' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। उनकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। कार्तिक की यह पहली फिल्म है जिसने इतना कारोबार किया है। फिल्म में कार्तिक के अभिनय को काफी सराहा गया है। जिसके बाद से बी-टाउन में भी कार्तिक की डिमांड बढ़ गई है। हाल ही में कार्तिक फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शोस्टॉपर बने और करीना कपूर के साथ रैम्प वॉक भी किया। वॉक करती हुई दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रैम्प पर दोनों की जोड़ी काफी प्यारी लग रही थी।

पोस्ट किया Video

कार्तिक आर्यन ने अपने Twitter हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह करीना कपूर के लिए 'बन जा तू मेरी रानी' गाने पर लिपसिंग करते हुए दिख रहे हैं जिस पर 'बेबो' शरमा रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री काफी जच रही है। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। कुछ फैंस ने इस वीडियो को पंसद किया तो कुछ कार्तिक को बुरी तरह से Troll भी कर रहे हैं।

Walked for my fav @ManishMalhotra

With The Beautiful #KareenaKapoorKhan ❤️#Singapore pic.twitter.com/IX9bduiBG3