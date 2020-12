कार्तिक आर्यन ने हाथ जोड़कर शुरू की धमाका की शूटिंग, मां को हुई इस बात की चिंता

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटो शेयर की है। जिसमें वह हाथ जोड़कर अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, "शुरू करें धमाका, लेकर प्रभु का नाम, चेकिंग इन, मेरी परेशान मां को देखने के लिए स्वाइप करें।"

आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन कोरोना महामारी के दौर में अपनी फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मां अपनी बेटे की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। सोशल मीडिया पर कार्तिक द्वारा शेयर की गई फोटो पर वरुण धवन ने कमेंट करते हुए लिखा, "बेस्ट ऑफ लक कार्तिक, सुरक्षित रहना"

जानकारी के अनुसार कार्तिक ने आर्या नामक वेब सीरीज का निर्देशन करने वाले राम माधवानी के साथ फिल्म कर रहे हैं। उनकी राम के साथ यह पहली फिल्म होगी। कार्तिक इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल के रीमेक में नजर आए थे। इसके बाद वे भूल भुलैया टू और दोस्ताना टू में भी नजर आएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार कार्तिक इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाएंगे। जो मुंबई में हुए आतंकी हमले का लाइव ब्रॉडकास्ट कवर करता है।

