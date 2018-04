जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप पर बॉलीवुड ने स्टैंड लिया है। आम लोगों के साथ-साथ फिल्म जगत के कई सेलिब्रिटीज ने भी बच्ची के रेप और हत्या पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अक्षय कुमार ,फरहान अख्तर से लेकर जावेद अख्तर , सोनम कपूर , ऋचा चड्ढा, रितेश देशमुख , तमन्ना भाटिया, वरुण धवन,नेहा धूपिया, सोनाली बेन्द्रे, रणदीप हुड्डा, राजपाल यादव ,स्वरा भास्कर ने सोशल साइट्स पर इस घिनौनी घटना की निंदा की है।

ट्वीट

अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक बार फिर से हम समाज के तौर पर फेल हुए हैं। जैसे- जैसे इस केस की अपडेट आ रही है , मैं सोचने की हालत में नहीं हूं। उस नाबालिग का चेहरा मेरे सामने से नहीं जा रहा है। न्याय जरुर मिलना चाहिए वो भी सख्त और जल्दी। '

Yet again we've failed as a society. Can't think straight as more chilling details on little Asifa's case emerge...her innocent face refuses to leave me. Justice must be served, hard and fast! https://t.co/xrW5RVffLe — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 12, 2018

फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, ‘जरा सोचिए उस 8 साल की बच्ची पर क्या गुजरी होगी, जिसके साथ यह घिनौना अपराध हुआ। बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसे मार दिया गया। अगर आप आसिफा के लिए जस्टिस नहीं मांग सकते तो आप कुछ नहीं हैं और कुछ नहीं कर सकते।’

Imagine what goes through the mind of an 8 yr old as she is drugged, held captive, gang raped over days and then murdered.

If you don’t feel her terror, you are not human.

If you don’t demand Asifa get justice, you belong to nothing. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 12, 2018

सोनम कपूर ने बच्ची के लिए ट्वीट कर अपना गुस्स जाहिर किया। अपने ट्वीट में सोनम ने लिखा, ‘ फेक नेशनल्स और फेक हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे देश में हो रहा है।’

Ashamed appalled and disgusted by fake nationals and fake Hindus. I cannot believe this is happening in my country. https://t.co/V8tKoo6viX — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) April 12, 2018

जावेद अख्तर ने भी कठुआ रेप केस मामले में ट्वीट कर लिखा, ‘जो भी लोग महिलाओं के हित में और उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं उन्हें इस घटना को जानने के बाद स्टैंड लेना चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाइए।’

All those who wish justice for women should stand up and raise their voices against the rapists and their protectors in Unnao and Kathua . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 11, 2018

मामला

बता दें कि बीते जनवरी को कठुआ के रसाना में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ कई बार रेप करने का मामला सामने आया था। एक हफ्ते तक बच्ची को बेहोशी की हालत में रखकर रेप किया गया। 17 जनवरी को पुलिस को बच्ची का शव मिला। बच्ची 10 जनवरी को जंगल में घोड़े चराने के लिए गई थी। इस दौरान हैवानों ने बच्ची का अपहरण कर लिया था।