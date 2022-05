बचपन से ही कैटरीना कैफ को नहीं मिला पिता का प्यार, पिता को लेकर कही थी ये इमोशनल बात

कैटरीना कैफ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस को बचपन से ही पिता के प्यार नहीं मिला था। वह अक्सर अपने पिता को मिस करती हैं और इमोशनल हो जाती हैं। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने बचपन के दिन को याद किया हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ अक्सर सुर्खियों में बनी रहता हैं। अपने दो दशक के फ़िल्मी करियर में उन्होंने कई हिट फ़िल्में देकर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। बता दे कि सलमान खान ने कटरीना कैफ को बाॅलीवुड में एंट्री करवाई थी। सलमान के साथ अफेयर की खबरें भी सुर्खियों में भी लेकिन अब कटरीन कैफ ने विक्की कौशल से शादी रचा ली हैं। बता दे अब भी सलमान और कटरीना काफी अच्छें दोस्त हैं।

Katrina Kaif did not get father's love since childhood know she said