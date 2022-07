Katrina Kaif अनजाने में कर बैठीं बड़ी गलती! एक्ट्रेस ने शेयर कर दिया ऐसा Video कि दिख गया बेबी बंप

कैटरीना कैफ इन दिनों मालदीव में अपने दोस्तों और पति विक्की कौशल के साथ वेकेशन का लुत्फ उठा रही हैं। एक्ट्रेस अपना बर्थ डे सेलिब्रेट करने मालदीव पहुंची हैं जहां वो जनकर मस्ती कर रही हैं। उनके वेकेशन वीडियोज और फोटोज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पति विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने इस फोटो में कुछ गौर किया? नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

बर्थ डे सेलिब्रेशन के दौरान अभी तक कटरीना और विकी की एक भी फोटो साथ में सामने नहीं आई थी, लेकिन अब फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है। विक्की कौशल ने साथ में एक तस्वीर अपलोड कर दी है। इस तस्वीर में विकी कटरीना के सामने हाथ रखे हुए हैं, जिससे एक्ट्रेस की प्रग्नेंसी की अटकलें तेज हो गई हैं। इसमें कपल याच पर साथ में बैठे दिख रहे है और किसी बात पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों व्हाइट आउटफिट में काफी कूल लग रहे हैं।

katrina kaif shared a video of sliding she could not hide her baby bump