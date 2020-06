Katrina Kaif ने जब स्टेज पर अपनी हॉट अदाओं से लगाई आग, चिल्लाते दिखे सलमान खान ..देखें थ्रोबैक Video

नई दिल्ली। कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने फिल्मों में अपने अभिनय की खास छाप छोड़ी है। जिनकी गिनती आज की सबसे सफल अभिनेत्रियो में की जाती है भले ही वो हिन्दी ना बोल पाती हों, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी फिल्मों में खास अभिनय से दर्शकों का दिल जीत ले जाती हैं। वो अपने अभिनय के साथ साथ (katrina kaif dance)डांस में भी जलवा बिखेरते नजर आई हैं। अभी हाल में उनके डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी धूम मचा रहा है।कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) का यह डांस वीडियो आईफा अवॉर्ड समारोह का है।

Swooning the audience with her killer moves! #KatrinaKaif bedazzles on the #IIFA2017 stage. pic.twitter.com/caLeP4tobE