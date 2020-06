Pregnant हथनी को लोगों ने खिलाया पटाखों से भरा अनानास, पूजा भट्ट बोलीं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और...

नई दिल्ली: केरल (Kerala Pregnant Elephant) में पशुओं के साथ दुर्व्यवहार का एक क्रूर मामला सामने आया है। यहां एक भूखी हथनी को स्थानीय लोगों ने पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। अनानास हथनी के मुंह में ही फट गया, जिससे उसकी जीभ और मुंह बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद वह दर्द में तड़पती हुई इधर-उधर भागी और एक नदी में मुंह डुबाए खड़ी हो गई। कुछ वक्त बाद उसकी मृत्यु (Kerala Elephant Killed With Firecrackers) हो गई। इस घटना पर पूरे देश में गुस्सा है। वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा (Pooja Bhatt) भट्ट जोकि हर मुद्दे पर अपनी बात सोशल मीडिया पर रखती हैं। उन्होंने भी हथनी की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ तो हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हाथियों को मारते हैं। पूजा भट्ट ने ट्वीट (Pooja Bhatt On Kerala Elephant Died) करते हुए लिखा, "हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और हाथियों को मारते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। हम भगवान हनुमान की अराधना करते हैं और बंदरों को जंजीरों में जकड़े हुए व अजीबोगरीब करतब करते हुए देखकर खुश होते हैं। हम देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन महिलाओं को गाली देते हैं, उन्हें पंगु बना देते हैं और कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं।" उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रहा है।

We worship Lord Ganesha and kill and abuse elephants. We worship Lord Hanuman & get pleasure out of watching monkeys being chained & performing degrading tricks. We worship and revere female goddesses and resent strength in women,abuse,maim them & practise female infanticide. 🙏