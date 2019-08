खाली पीली में 'एक डेढ़ शाणा, एक आइटम, एक टैक्सी और एक रात की कहानी'

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर ( Ishaan Khattar ) 'धड़क' के बाद अपनी नई फिल्म 'खाली पीली' ( Khaali Peeli Movie ) में नजर आएंगे। इस मूवी में उनके साथ लीड रोल में नजर आएंगी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' फेम एक्ट्रेस अनन्या पांडे ( Ananya Pandey )। दोनों की अपकमिंग मूवी 'खाली पीली' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है।

'खाली पीली' के पहले पोस्टर में ( Khaali Peeli First Poster ) ईशान और अनन्या एक टैक्सी के सहारे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ईशान एकटक अनन्या की आंखों में प्यार से देख रहे हैं। मूवी का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए ईशान ने लिखा, 'एक डेढ़ शाणा, एक आइटम, एक टैक्सी और एक रात की कहानी। अपुन ला रहे हैं 2020 ki सबसे रापचिक picture'। It's time for #KhaaliPeeli, Directed by @macriaan.

'खाली पीली' को अली अब्बास जफर प्रोड्यूस कर रहे हैं और निर्देशक हैं मकबूल खान। बताया जाता है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पर एक साल से काम चल रहा था। हाल ही में ईशान और अनन्या से इस मूवी के लिए बात की गई। मूवी की शूटिंग सितम्बर में शुरू होगी। खाली पीली की रिलीज डेट ( Khaali Peeli Release Date ) 12 जून 2020 है। अनन्या पांडे फिलहाल 'पति पत्नी और वो' में कार्तिक आर्यन के साथ शूट में बिजी हैं।