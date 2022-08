'जुग जुग जीयो', 'भूल भुलैया 2', 'शेरशाह' जैसी शानदार फिल्मों में नजर आ चुकी कियारा आडवाणी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्च में रही हैं। इनको देखते ही पैपाराजी इन्हें घेर लेते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर अदाकारा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है।

दरअसल में हाल ही में कियारा आडवाणी स्पॉट हुईं। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी। कियारा गाड़ी से उतरती हैं और उनका बॉडीगार्ड खुद भीगते हुए कियारा का छाता पकड़ता है ताकि वो ना भीगें। कियारा छाते में बारिश से बचते-बचाते चलती दिख रही हैं और फिर अचानक बीच में अक दरवाजा आ जाता है जिसमें छाता फंस जाता है और बॉडीगार्ड पीछे रह जाता है। ऐसे में कियारा पलटकर देखती हैं तो बॉडीगार्ड जल्दी से भागकर आता है। बॉडीगार्ड एक्ट्रेस को बचाने के लिए खुद भीगता रहता है।

kiara advani security guard holding an umbrella for the actress during rain