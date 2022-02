जानिए बॉलीवुड के टॉप विलेंस और उनके बेटों के बारे में

बॉलीवुड में किसी भी फिल्म में विलेन की भूमिका ना हो तो यह अपने आप में अधूरी सी लगती है। विलेन के किरदार को दर्शक भी काफा ज्यादा पंसद करते हैं। बॉलीवुड के कुछ ऐसे अभिनेत्रा हैं जिन्होने बाॅलीवुड में अपने विलेन के किरदार से लाखों लोगों को दिलों पर राज किया हैं। चलिए जानते है बॉलीवुड के टॉप विलेंस और उनके बेटों के बारे में।

बाॅलीवुड के मशहूर खलनायकों में से एक कबीर बेदी का भी नाम आता हैं। कबीर बेदी आपनी शानदार अभिनय से लाखो लोगों को अपना दिवाना बनाया हैं। कबीर बेदी ने कई मशहूर फिल्मों में काम किया हैं। उनकी अभिनय के दर्शक दिवाने हैं।कबीर बेदी के बेटे का नाम अदम बेदी और वो एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत फिल्म ‘हेलो? कौन है’ से की थी।

