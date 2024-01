जानें कौन हैं आमिर खान के होने वाले दामाद नुपुर शिखरे? ‌पिता को दिया ट्रेनिंग; बेटी आयरा खान से कर लिया इश्क

मुंबईPublished: Jan 03, 2024 06:23:37 pm Submitted by: Krishna Pandey

Ira Khan-Nupur Shikhare Wedding: आमिर खान की बेटी आयरा खान 3 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंध जाएंगीं। इन दोनों की जब से शादी की खबरें आई हैं तब से हर कोई नुपुर शिखरे के बारे में जानना चाहता है। जानिए कौन है आमिर खान के होने वाले दामाद नुपुर शिखरे।

नुपूर शिखरे (Nupur Shikhare) और आयरा खान 3 जनवरी को कोर्ट मैरिज कर रहे हैं।

Who is Ira Khan Husband To Be Nupur Shikhare: आमिर खान के परिवार में बेटी आयरा खान की शादी का जश्न शुरू हो गया है। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा खान आज अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखारे से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।