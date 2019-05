नेटफ्लिक्स की 'लीला' पर भड़की ये एक्ट्रेस, कहा- हिंदूत्व के खिलाफ है वेब सीरिज

डिजिटल प्लेफॉर्म Netflix की नई सीरिज 'लीला' ( leela ) इन दिनों चर्चा में है। हाल में इसका ट्रेलर सामने आया है। इसमें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी लीड किरदार में हैं। यह एक्ट्रेस की डेब्यू सीरिज है। इसकी कहानी, प्रयाग अकबर की बुक 'लीला' पर आधारित है। इस सीरिज की कहानी में ऐसे शहर को फिल्माया जाएगा जहां के लोगों को धर्म के आगे झुकने पर मजबूर किया जाता है।

अब इस सीरिज को लेकर एक्ट्रेस कोएना मित्रा ने हमला बोल दिया है। एक्ट्रेस ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'कमिंग सून...नेटफ्लिक्स की ओर से एक और हिंदुत्व के खिलाफ सीरीज... मैं नेटफ्लिक्स को अनसबस्क्राइब करने जा रही हूं। ये कोई साधारण नफरत नहीं है। हलाला पर सीरीज बनाओ। हलाला सच्चाई है। फिक्शन नहीं है।'

