ममता बनर्जी के बयान पर भड़की यह बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट करते हुए कह दी ऐसी बात..

लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया है। नरेन्द्र मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली। लेकिन अभी भी सियासी पारा गर्म है। नेता अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं और लोग उनके बयानों पर कमेंट भी कर रहे हैं। इसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं। अब अभिनेत्री कोएना मित्रा ने ममता बनर्जी के एक बयान पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया है।

Tyag my foot! @MamataOfficial Tyag and Balidaan nahi karengey Hindus and Sikhs. Aap Iman ke naam pe illegal immigrants ko bahar kariye, desh unka nahi hai!!! #TMChhi @SuPriyoBabul @BJP4Bengal https://t.co/mP5VvTLCwX