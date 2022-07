Koffee With Karan 7: Sara Ali Khan को 'Cheap' लगी आलिया-रणबीर की शादी? कहा-'बालकनी में ही निपटा ली'

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर (Karan Johar) का सबसे फेमस चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। इसके पहले एपिसोड में नई नवेली दुल्हनियां आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पहुंचे। अब शो का दूसरा एपिसोड भी स्ट्रीम हो गया है। एपिसोड में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने आलिया भट्ट-रणबीर कपूर की शादी को लेकर कई बाते कहीं।

इस एपिसोड में बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेसेस और बेस्ट फ्रेंड्स सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने शिरकत की। दोनों एक्ट्रेसेस काफी ग्लैमरस दिखीं। दोनों ने अपने-अपने अंदाज में बेहद ही बेबाकी के साथ उन सवालों का जवाब भी दिया।

