‘Koffee with Karan 7’ के काउच पर कॉफी की चुस्की लेंगी Gauri Khan, आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर करेंगी खुलासे!

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर (Karan Johar) का सबसे फेमस चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। इसके पहले एपिसोड में नई नवेली दुल्हनियां आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पहुंचे। दोनों ने कई राजों स पर्दा उठाया। साथ ही दोनों ने अपनी शादी को लेकर भी खुलासा किया। अब शो में गेस्ट के तौर पर एक और धमाकेदार एंट्री होने वाली है।

हाल ही में आई एक खबर के अनुसार अब इस शो में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की एंट्री हो सकती है। खबर ये भी है कि गौरी खान अपनी दोस्त भावना पांडे और महीप कपूर के साथ इस शो पर नजर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि अगर शो में गौरी खान दस्तक देती हैं तो वो अपने बेटे आर्यन खान को लेकर भी बात कर सकती हैं।

koffee with karan 7 gauri khan will break silence on aryan khan drugs case