Alia Bhatt से लेकर Ranveer singh तक इन सेलिब्रिटीज ने Koffee With Karan में पहने अब तक के सबसे महंगे कपड़े

इन दिनों करण जौहर अपने फेमस चैट शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 7 (Koffee With Karan 7) को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। करण जौहर के इस शो में बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स आते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ पर बात करते हैं। इस शो में बड़े बड़े स्टार्स अपने बेस्ट अउटफिट्स में नजर आते हैं।

इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और अब इस चैट शो का 7वां सीजन स्ट्रीम हो रहा है। इस शो में जहां सभी स्टार्स एक्सपेंसिव आउटफिट में शिरकत करते हैं तो वहीं शो के होस्ट करण जौहर भी कुछ कम नहीं हैं। वो भी हर एपिसोड में अपने अटायर से सभी को इंप्रेस करते नजर आते हैं। आइए जानते हैं उन सेलेब्स के बारे में जो शो में महंगे से मंहगे आउटफिट पहनकर पहुंचे।

koffee with karan alia bhatt to ranveer singh these celebrities wore the most expensive outfits