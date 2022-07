Karan Johar ने जब Sara Ali Khan से पूछा क्रश का नाम, जवाब सुनकर दंग रह गईं Janhvi Kapoor

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर (Karan Johar) का सबसे फेमस चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। इसके पहले एपिसोड में नई नवेली दुल्हनियां आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पहुंचे। दोनों ने अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। साथ ही कई राजों से पर्दा उठाया। दोनों ने अपनी शादी को लेकर भी बात की। वहीं अब खबर है कि शो के दूसरे एपिसोड में सारा अली खान और जाह्नवी कपूर नजर आएंगी।

लाजमी है कि सारा अली खान और जाह्नवी कपूर आएंगी तो कई किस्से कहानियां जन्म लेंगी। करण ने इस एपिसोड का एक टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। टीजर को देखकर लग रहा है कि एपिसोड कफी मजेदार होने वाला है। टीजर में दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे संग जमकर मस्ती कर रही हैं और कई सारे सीक्रेट रिविल कर रही हैं।

