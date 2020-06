Salman Khan के गाने पर कोरियन बैंड BTS ने डांस से मचा दी तबाही, डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने वीडियो शेयर कर कही ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड में सलमान खान(Salman Khan) का नाम एक अलग पहचान बनाए हुए है। उनकी (Salman Khan Films)हर फिल्म ज्यादातर उनके नाम से ही हिट हो जाती है। यहां तक कि उनकी फिल्म के साथ साथ उनके गाने भी देश से लेकर विदेशों में चर्चित होते है विदेश में लोग उनके गानों पर थिरकते नजर आते है ऐसा ही एक (Salman Khan songs) वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसे डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap Share video)ने इस डांस वीडियो को अपने ट्वीटर पर शेय़र कर काफी तारीफ की है।

Ngl, I've spent all day mesmerised by how well this workspic.twitter.com/3OEzIffXuk