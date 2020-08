Kriti Sanon ने Sushant Singh Rajput के लिए मांगा न्याय, कहा- उम्मीद है जांच होगी और परिवार को जस्टिस मिलेगा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई जांच की मांग (CBI demand) की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनके करीबी और फैंस सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं। सुशांत के परिवार से लेकर उनके फैंस, कई बड़े नेताओं तक को अब इस केस में मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि ये केस सीबीआई को ही दिया जाए। मुंबई पुलिस इसे सुसाइड बताने में लगी हुई है। इसी बीच एक्ट्रेस कृति सेनन भी बाकी लोगों की तरह आगे आईं और उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग (Kriti Sanon asked CBI inquiry for Sushant) की है। कृति ने सच को बाहर लाने की अपील की है। साथ ही सुशांत के परिवार को न्याय मिले इसकी भी बात कही है।

कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी (Kriti Sanon Instagram story) साझा की जिसमें उन्होंने लिखा- मैं प्रार्थना करती हूं कि सच जल्द बाहर आए। उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस और सभी चाहने वाले सच जानने के हकदार हैं। मैं उम्मीद औऱ प्रार्थना करती हूं कि सीबाआई इस केस की जांच करें ताकि इन्वेस्टिगेशन बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के हो सके और परिवार को न्याय मिल सके (Kriti Sanon said without political agenda Sushant get justice)। ये वो वक्त है जब सुशांत की आत्मा को शांति मिल पाए। #cbiForssR #SushantSinghRaiput

इससे पहले कृति सेनन ने उन लोगों को फटकार लगाई थी जिन्होंने सुशांत के परिवार को लेकर बिहारी परिवार जहरीले होते हैं हैडलाइन (Kriti Sanon slams Toxic Bihari Families) के साथ एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल पर जमकर बवाल भी मचा था। सुशांत के जीजा ने भी इस आर्टिकल पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी (Sushant Brother-In-Law on Bihari families article) थी। वहीं कृति भी लगातार सुशांत के लिए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रही हैं।

बता दें कि सुशांत की एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) भी वीडियो जारी कर दिवंगत एक्टर के लिए सीबाआई जांच की मांग कर चुके हैं। अंकिता शुरुआत से ही सुशांत के लिए न्याय की मांग (Ankita asked justice for Sushant) करती रही हैं। उनके परिवार के साथ ढाल की तरह अंकिता खड़ी हुई हैं। अंकिता ने सिर्फ अपना ही वीडियो नहीं बल्कि सुशांत की बहन श्वेता का वीडियो भी शेयर किया है।