कृति के 29वें जन्मदिन पर बॉलीवुड ने दी बधाई, वरुण ने लिखा, 'क्यूटेस्ट ब्रो' को ...

अभिनेत्री कृति सैनन शनिवार को 29 साल की हो गईं और इस खास मौके पर हर किसी ने खासकर इंडस्ट्री में उनके दोस्तों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साल 2014 में 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली कृति ने साल 2015 में रोहित शेट्टी की फिल्म 'दिलवाले' में शाहरुख खान, काजोल और वरुण धवन के साथ काम किया, लेकिन साल 2017 में आई फिल्म 'बरेली की बर्फी' से उन्हें खास पहचान मिली।

हाल ही में कृति 'लुका छिपी' में कार्तिक आर्यन संग नजर आईं, इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। कृति ने हालिया रिलीज फिल्म 'अर्जुन पटियाला' में भी काम किया है। आने वाले समय में वह 'पानीपत' और 'हाउसफुल 4' में नजर आएंगी।

'बरेली की बर्फी' में कृति के सह-कलाकार रहे आयुष्मान खुराना ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, "हैप्पी बर्थडे प्यारी सैनन! आपकी फिल्म 'अर्जुन पटियाला' और जो भी आप कर रही हैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं।"

Happppyyyy Birthday To Most Adorable..Amazing..Talented..

Hardworking..Caring..Cutest Brooiiooo @kritisanon In the whole wide world!! Have the Most Most Amazing Year!! Be the way you are always!! Love you loadsss!! See you in 2 Days and then we have to Celebrate!!🎉❤️💥🤗 pic.twitter.com/FbZI7TmiHx