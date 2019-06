कृति सेनन ने शेयर की अपनी आने वाली फिल्म 'अर्जुन पटियाला' का नाया पोस्टर, तस्वीर में दिखा दबंग अंदाज

View this post on Instagram

Jaha hum khade (ya baithe) hote hai, dhamaka wahi se shuru hota hai! 😉 #ArjunPatialaTrailer out tomorrow. #DineshVijan @maddockfilms @tseries.official #BhushanKumar @rohitjugraj @diljitdosanjh @fukravarun @sandeep_leyzell @shobhnayadav @bakemycakefilms @sharadakarki