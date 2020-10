भाजपा विधायक ने कहा- बेटियों में अच्छे संस्कार से रुकेंगे रेप, एक्ट्रेस Kriti Sanon ने दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली: हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बलात्कार की घटना से पूरा देश हिल गया। 19 वर्षीय युवती के साथ पहले गैंगरेप किया गया उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश की गई। दरिंदों ने युवती की जीभ काट दी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश से बलात्कार की और भी घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं पर जहां एक तरफ पूरे देश में गुस्सा है तो वहीं भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक विवादित बयान दिया है।

बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बलात्कार की घटनाएं तभी रुकेंगी जब मां-बाप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देंगे। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, 'ऐसी घटनाएं न तलवार से और न ही शासन से रुक सकती हैं लेकिन यह घटनाएं अच्छे संस्कार से रोकी जा सकती हैं। सभी माता-पिता को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। किसी भी सरकार और संस्कार के मिश्रण से ही कोई भी देश खूबसूरत बन सकता है'। उनके इस बयान को सुनकर एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

Teach daughters how to not get raped??? Can he hear himself talk? THIS is the MINDSET that needs to change! Its so messed up! Why can’t they give some sanskaar to their sons??? https://t.co/JXj9Tx6YOe