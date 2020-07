Sushant को यादकर Kriti Sanon ने लिखी इमोशनल कविता, कहा- आंसुओं ने सारे भ्रमों को तोड़ दिया

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना बीत चुका (Sushant Singh Rajput death one month) है। जिसे लेकर एक बार फिर उनके करीबी दोस्त और परिवारवालें उन्हें यादकर भावुक (Sushant friends and family emotional post) हो रहे हैं। सुशांत के निधन के एक महीने बाद उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी पोस्ट (Sushant ex-girlfriend Ankita Lokhande post) किया था। रिया चक्रवर्ती ने भावुक पोस्ट लिखकर सुशांत को याद (Rhea Chakraborty emotional post) किया था। अब कृति सेनन (Kriti Sanon) का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सुशांत को लेकर एक कविता (Kriti Sanon poem for Sushant) लिखी है जो उनके दर्द को साफ बयां कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक वक्त पर कृति सुशांत की गर्लफ्रेंड हुआ करती (Sushant rumoured girlf friend Kriti Sanon) थी लेकिन किसी कारण दोनों ने अलग होने का फैसला किया। हालांकि सुशांत के निधन के बाद से ही कृति गहरे सदमे में दिखाई दी थी और उन्होंने भावुक पोस्ट किया था। अब कविता के जरिए ये बताने की कोशिश की है वो सुशांत को कितना मिस (Kriti Sanon missed Sushant Singh) कर रही हैं।

कृति सेनन ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर (Kriti Sanon wrote cryptic peom for Sushant) लिखा- और एक झूठी हंसी के बीच जो दिखावा करती है आगे बढ़ने का, उसकी आंखों से सच्चाई के आंसू बहने लगे और इसने उसके सारे भ्रमों को तोड़ दिया। कृति के इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि सुशांत को किस कदर यादकर रो रही (Kriti Sanon crying for Sushant) हैं। अभी भी सुशांत के जाने से सदमे में हैं। कृति के इस पोस्ट पर फैंस भी खूब रिएक्ट कर उन्हें हिम्मत बंधा रहे (Fans react on Kriti Sanon post) हैं। वहीं सेलेब्स कृति के इस पोस्ट पर रिएक्ट कर रहे हैं। उनके पोस्ट पर दिल वाला इमोजी बनाकर उनकी तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले भी कृति ने सुशांत के लिए पोस्ट किया था। कृति ने सुशांत के साथ तस्वीरें पोस्ट कर अफसोस जताया था कि काश तुम्हारे आसपास लोग होते, जिनकी मौजूदगी तुम्हें उन पलों से बाहर निकाल पाते। काश तुम्हारे अंदर जो टूटा हुआ था उसे मैं जोड़ पाती। वहीं अंकिता लोखंडे ने भगवान की मंदिर की तस्वीर पोस्ट (Ankita Lokhande post for Sushant) कर लिखा था- भगवान का बच्चा। अंकिता ने सुशांत के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी।