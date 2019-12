बार में लगे कृति सेनन के ऐसे पोस्टर, फैंस में टिकट खरीदने की हुई मारामारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ। इसमें 28 दिसंबर को डबलिन में होने वाले एक इवेंट की जानकारी दी गई है। पोस्टर में अभिनेत्री की फोटो लगी है। जिसमें बताया गया कि यहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान वह परफॉर्मेंस देने वाली हैं। इस इवेंट को बैंग ऑन बॉलीवुड 11 नाम दिया गया है। एक्ट्रेस के फोटो के साथ ही इसमें ऑर्गनाइजर्स के नाम और नंबर भी दिए गए हैं। हालांकि अब कृति ने इस पोस्टर को फर्जी बताया है।

दरअसल, एक यूजर ने इस पोस्टर को लेकर ट्वीट किया और एक्ट्रेस से इसकी सच्चाई पूछी। यूजर ने कृति को टैग करते हुए पूछा- 'क्या आप 28 दिसंबर को डबलिन आ रही हैं? क्योंकि इस वायरल पोस्टर के जरिए टिकट और प्रमोशन बुक किए जा रहे हैं। टिकट खरीदने से पहले इसे कंफर्म कर दें। इसके बाद कृति सेनन यूजर के ट्वीट का जवाब दिया और बताया कि यह पोस्टर फर्जी है। ऐसे में अगर आप भी इस पोस्टर को सच मान रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें।

@kritisanon are you coming to Dublin on 28 th December at Temple Bar for New Years celebration & some kind of a gig. Tickets and promotions are going viral with your pic on it. Please confirm before we buy tickets. Thanks pic.twitter.com/ENx0fypbVm