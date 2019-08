कश्मीर से धारा 370 हटाने पर मोदी सरकार के मुरीद हुए बॉलीवुड सेलेब्स, कुछ इस अंदाज में जताई खुशी

बॉलीवुड अभिनेता अपनी फिल्मों के साथ-साथ राजनीति में भी काफी सक्रिय रहते हैं। पिछले 4-5 से जम्मू-कश्मीर को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई हैं। बीते दिनों जम्मू के कई जिलों में धारा 144 लागू होने के अलावा स्कूलों-कॉलेजों के बंद होने की एडवाइजरी राज्य प्रशासन की और से जारी की गई थी। वहीं, प्रदेश के प्रमुख नेताओं महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर लिया गया था। मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी है। मोदी सरकार के इस बड़े फैसले पर कुछ लोग खुशियां बना रहे हैं तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड सेलेब्स ने मोदी सरकार के इस बड़े फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री जायरा वसीम ने जम्मू मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा था, 'This too shall pass! #Kashmir', वहीं अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए लिखा था,'Kashmir Solution has begun.'

पायल रोहतंगी ने ट्वीट जताई खुशी

अब जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटा दी है तो बॉलीवुड सेलेब्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैंं। धारा 370 हटाने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतंगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आर्टिकल 370 के निकलने की सभी देशवासियों को बधाई।'

India will never ever have more clever and powerful politicians than #AmitShah Ji and #Narendramodi Ji! They both are the biggest example of true friendship. They both didn’t leave each other in a very bad time also and this is why, today, they are ruling the country. #Salute 👏