आर्टिकल 370 हटाने के बाद KRK ने कश्मीरियों से पूछा ऐसा सवाल, लोगों ने कहा, 'अब तक की सारी बकवास माफ'

फिल्म समीक्षक और अभिनेता कमाल राशिद खान इन दिनों अपने एक ट्वीट को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो केआरके ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने खुलकर आर्टिकल 370 का सपोर्ट किया है। कमाल राशिद खान के बदले सुर के कारण सोशल मीडिया यूजर्स भी काफी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर केआरके खूब वाहवाही लूट रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और नया ट्वीट किया है।

My very simple question to my Kashmiri sisters and brothers is this:- If people of POK, Balochistan, Afghanistan n Bangladesh are not happy with Pakistan then how you ppl will be happy with Pak? Trust me, you ppl can remain happy with India only. So pls stop violence n be happy.