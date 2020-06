सारा अली का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, बुरा फंसा अभिनेता, लग गई क्लास, सुननी पड़ी खरी-खोटी

अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत पर लोगों में काफी गुस्सा है। विदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी कई लोग इस घटना पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी इस घटना की निंदा की है। इनमें सारा अली खान का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्हें इस मामले में एक तस्वीर की वजह से ट्रोल होना पड़ा।

एक अभिनेता ने तो सारा का मजाक भी बनाया, लेकिन इस एक्टर को सारा का मजाक बनाना भारी पड़ गया। फैंस ने उन्हें आड़े हाथों लिया और जमकरा खरी—खोटी सुनाई।

सोशल मीडिया पर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट तेजी से चल रहा है। सारा अली ने भी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए इंस्टा पर ऑल लाइव्स मैटर का मैसेज दिया था। सारा की इस पोस्ट के बाद कमाल राशिद खान यानि केआरके ने सारा पर निशाना साधते हुए उनका मजाक उड़ाया और नकल उतारी।

Sara Ali Khan is very sad for killing Goerge in USA! pic.twitter.com/DU5LqdeLMV