बॉलीवुड के इस खान ने साधा अक्षय पर निशाना, कहा-हाउसफुल 4 को फ्लॉप होने से भगवान भी नहीं बचा सकते

नई दिल्ली। खुद को बॉलीवुड फिल्मों का सबसे बेहतरीन क्रिटिक कहने वाले कमाल आर खान यानी केआरके ने अब अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘हाउसफुल 4’ के पोस्टर्स तक की समीक्षा कर डाली है। कमाल आर खान ने फिल्म के पोस्टर्स का रिव्यू करते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसकी जमकर आलोचना की है।

दरअसल, आज खिलाडी कुमार यानी सुपरस्टार अक्षय की फिल्म हाउसफुल 4 के कई पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। इन पोस्टर्स में अक्षय समेत अन्य स्टारकास्ट के दो-दो किरदारों में दिखाया गया है। इस पोस्टर्स के सामने आने के बाद केआरके इस फिल्म पर निशाना साधा है।

These posters are proof that #Housefull4 will be a total headache. Ye Hasaayegi Kam Aur Rulayegi zyada! pic.twitter.com/gZsI62emtB