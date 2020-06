KRK ने Amitabh Bachchan की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' को बताया बकवास, मिला ऐसा जवाब

नई दिल्ली। देश में लगे लॉकडाउन की वजह से काफी फिल्में अधर पर लटकी पड़ी थी उन्हीं में से एक थी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan, Ayushmann Khurrana Starrer film gulabo sitabo )की फिल्म 'गुलाबो सिताबो' जो अभी हाल ही में (gulabo sitabo ott platform) ओटीटी प्लैटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों ने काफी साराहा है लेकिन सोशल मीडिया पर बेबाक बोलने वाले केआरके यानी कमाल राशिद खान इस फिल्म को लेकर जो बात कही है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। और उनकी इस बात का जवाब भी शूजित सरकार ने काफी जबरदस्त तरीके से दिया है।

What’s this Kachre Ka Dher #gulabositabo? Itni Gareeb and Gandi looking film Toh 1965 Main Bhi, Nahi Banti Hogi. Ye Kya Hai, Amazon Ne 65Cr Garbage Ke Diye Hain Kya? — KRK (@kamaalrkhan) June 11, 2020

फिल्म को बताया गंदी और बकवास

के आर के का नाम इन दिनों अपने बेबाक बयानबाजी के कारण काफी चर्चे में रहता है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट करते है जो सुर्खियां बन जाते हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन की फिल्म को लेकर केआरके ने ट्वीट किया है, क्या है ये कचरे का ढेर गुलाबो सिताबो? इतनी गरीब और गंदी दिखने वाली फिल्म 1965 में भी नहीं बनती होगी। ये है क्या ऐमजॉन ने 65 करोड़ गारबेज के दिए हैं क्या?

I am fed up within 30 minutes of watching this crap #GulaboSitabo! I am forced to watch it till end to review it for public, otherwise I won’t watch this crap for one minute also. #AaaThoo! — KRK (@kamaalrkhan) June 11, 2020

फिल्म को बताया बकवास

केआरके(krk tweets) ने इस बात को एक ट्वीट से ही नही बल्कि दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं यह बकवास फिल्म को 30 मिनट तक ही झेल पाया हूं, और देखकर थक गया। मुझे पब्लिक को रिव्यू देने के लिए जबरदस्ती आखिरी तक देखनी पड़ रही है वर्ना मैं यह बकवास 1 मिनट भी न देखता।

डायरेक्टर से पूछा- क्या दर्शकों की रूह निकालना चाहते थे

इसके बाद केआरके ने ट्वीट(krk twitter) के जरिए गुलाबो सिताबो के डायरेक्टर साहब शूजित सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि- “मै आपसे से पूछना चाहता हूं कि सर जी क्या करना चाह रहे थे आप! मंशा क्या थी? देखने वालों की रूह निकालना चाहते थे क्या सर। चलिए थिअटर्स में रिलीज न करने का शुक्रिया”।

After watching #GulaboSitabo I just want to ask director Sahab @ShoojitSircar Ki Sir Ji Kaya Karna Chah Rahe Thai Aap! Exactly Mansha Kaya Thi? Dekhne Walon Ki Rooh Nikalna Chahte Thai Kaya sir! Anyway thank you so much for not releasing it in the theatres. — KRK (@kamaalrkhan) June 11, 2020

शूजित ने भी दिया करारा जवाब

शूजित सरकार (film director Shoojit Sircar gave befitting reply to krk )ने उनकी बात का जवाब देते हुए लिखा कि , सर आप मेरी हर फिल्म को देखकर इतना प्यार देते हैं कि मैं आपका टेक्स्ट पढ़कर गदगद हो जाता हूं। देखने के लिए शुक्रिया। अगली फिल्म में फिर से मिलेंगे यहीं पर।