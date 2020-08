Taimur और Inaaya की गैंग में शामिल होने वाला है एक और मेहमान, Kareena Kapoor की प्रेग्नेंसी पर बोले Kunal Kemmu

नई दिल्ली | सैफ अली खान और करीना कपूर खान एक बार फिर माता-पिता बनने (Saif Kareena soon to be parents again) वाले हैं। तैमूर अली खान के बाद दोनों की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान फिर आने को तैयार है। सैफ (Saif Ali Khan)और करीना (Kareena Kapoor Khan)ने जैसे ही इस बात की अनाउंसमेंट की उसके बाद उन्हें बधाईयां मिलनी शुरू हो गई। अब एक्टर कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) ने भी सैफ और करीना के दूसरे बच्चे पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने हाल ही में बताया कि परिवार में नए मेहमान का स्वागत (Kunal said happy to welcome new member in a family) करने के लिए सभी बेहद खुश हैं।

सोहा अली खान के पति कुणाल ने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि ये बहुत खुशी और उत्सुकता की बात है। हम फैमिली में नए मेहमान का स्वागत करने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तैमूर और इनाया को एक और कंपनी मिलने (Kunal said Taimur Inaaya will have new mumber in a gang) वाली है। तैमूर अभी तीन साल का है और इनाया भी लगभग उतनी ही बड़ी हैं। ऐसे में उनकी गैंग में एक और मेंबर अब जुड़ जाएगा।

इससे पहले सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान ने अपने भाई को एक अलग अंदाज में शुभकामनाएं (Soha Ali Khan congratulated Saif on 4th time father) दी थी। सोहा ने अपने इंस्टाग्राम पर सैफ की एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था- द क्वैडफादर। सोहा का ये पोस्ट इस तरफ इशारा कर रहा था कि ये उनका चौथा बच्चा (Saif Ali Khan will have a fourth child) होने वाला है। सोहा ने पोस्ट में लिखा था- जल्द ही आ रहा है और इंतजार नहीं कर सकते। बधाई हो करीना कपूर खान। स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।

इसके अलावा सैफ को उनके बेटे इब्राहिम (Ibrahim Ali Khan) ने भी बधाई दी थी। उन्होंने सोहा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए आग वाला इमोजी बनाया था।

बता दें कि करीना और सैफ ने अपने माता-पिता बनने की खबर को बुधवार को एक स्टेटमेंट जारी कर बताया था। हमे बेहद खुशी है ये घोषणा करके कि हम जल्द ही नए मेहमान का परिवार में स्वागत करने जा रहे हैं। सभी शुभचिंतकों का उनके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया।