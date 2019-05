अभिनेता सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) ने वेब शो 'सैक्रेड गेम्स' में सिख पुलिस अफसर का किरदार निभाने के बाद 'लाल कप्तान' में नागा साधु का अवतार लेकर अपने प्रशंसकों को चौंका दिया है। यह नई फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी।

'लाल कप्तान' इरोज इंटरनेशनल के बैनर तले आनंद एल. राय के प्रोडक्शन हाउस में बन रही है। इसका पहला पोस्टर सोमवार को इरोज नाउ के आधिकारिक ट्विटर पेज पर जारी किया गया। पोस्टर में जटाधारी सैफ का चेहरा भभूत (राख) से लिपापुता हुआ है और कपाल पर लाल टीका है। पोस्टर के साथ किए गए पोस्ट में एक डायलॉग लिखा गया है-- 'राख से जनमा..राख हो जाने को।" आगे लिखा है-- तलाश शुरू.. 6 सितंबर।'

Saif Ali Khan in #LaalKaptaan... Release date finalized: 6 Sept 2019... Directed by Navdeep Singh... Eros International and Aanand L Rai presentation... Here's the first look poster: pic.twitter.com/OeAKrLhWEN