शाहरुख, प्रियंका और लेडी गागा ने मिलकर जुटाए 12.8 करोड़ डॉलर, कोरोना जंग में मदद था वर्चुअल कॉन्सर्ट का मकसद

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर पॉप स्टार लेडी गागा (Lady Gaga) ने हाल ही में एक वर्चुअल कॉन्सर्ट 'One World: Together at Home' किया था जिसमें भारत से शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी हिस्सा लिया था। अब उस कोरोना रिलीफ कॉन्सर्ट ने लगभग 12.8 करोड़ डॉलर जुटा लिए हैं जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। अमेरिका से हुए इस वर्चुअल कॉन्सर्ट का मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करना था और कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देना था।





Thank you with all of my heart for watching #TogetherAtHome, sharing in a global moment of kindness with each other, and spreading positive and loving intentions. We love you. — Lady Gaga (@ladygaga) April 20, 2020

लेडी गागा के इस कॉन्सर्ट में दुनिया के अलग-अलग देशों से लोग इसमें शामिल हुए थे। स्टीव वंडर, पॉल मैकार्टनी, एल्टन जॉन, लिजो और टेलर स्विफ्ट जैसे बड़े सितारों इस इवेंट का हिस्सा बने थे। वहीं इस खबर के बाद प्रियंका ने लेडी गागा को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया और लिखा- लेडी गागा आपकी क्रिएटिविटी और मानवता के लिए आपका धन्यवाद और कोविड-19 रिलीफ के लिए 127.9 मिलियन डॉलर जुटाए उसको लेकर आपको बधाई। बता दें कि प्रियंका ने इस कॉन्सर्ट में शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों की दिक्कतों को सामने रखा था।





Lady Gaga cheering as SRK comes up on her TV screen with the important message, is totally how all of us felt on seeing him ❤️ - From the instagram story of @ladygaga #TogetherAtHome @GlblCtzn pic.twitter.com/xwXItVoDJm — SRK Universe Fan Club (@SRKUniverse) April 19, 2020

वहीं शाहरुख खान ने कोरोना वायरस के बारे में बात करते हुए कई बातों को लोगों के सामने रखा था। उन्होंने इस महामारी के प्रकोप के बारे में बताया था। लेडी गागा इस कॉन्सर्ट में शाहरुख खान के लिए चीयर्स करती दिखाई दी थीं। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वर्चुअल कॉन्सर्ट का आयोजन डब्ल्यूएचओ और ग्लोबल सिटिजन ने मिलकर किया था।