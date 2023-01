ऑक्सीजन सपोर्ट पर ललित मोदी, अब सुष्मिता सेन का क्या होगा?

मैक्सिको में घूमने के दौरान ललित मोदी कोरोना पॉजिटिव पाए हो गए। वह एक सप्ताह से 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ललित मोदी ने सोशल मीडिया के जरीए खुद जानकारी दी कि वो कोविड-19 और डीप निमोनिया से पीड़ित हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है। इस पोस्ट पर सुष्मिता सेन के भाई ने कमेंट करते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।

Lalit Modi on oxygen support, what will happen to Sushmita Sen now?