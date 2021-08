बेल बॉटम में इंदिरा गांधी के लुक में कुछ इस तरह ढ़ली लारा दत्ता की सबके उड़ गए होश,पहचानना मुश्किल

अक्षय कुमार की बहुचर्चित फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार से ज्यादा लारा दत्ता की चर्चा हो रही है। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रही लारा दत्ता बेलबॉटम के साथ अपना कमबैक कर रही हैं। जारी किए गए ट्रेलर में लारा दत्ता को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है। बेल बॉटम में लारा दत्ता लेट इंदिरा गांधी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी और वह इस कदर में इस तरह ढल गई है कि उन्हें पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लग रहा है।

दरअसल 19 अगस्त को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम रिलीज होना है, जिसमें लारा दत्ता इंदिरा गांधी का रोल निभाते हुए नजर आएंगी और वे इस रोल लेकर काफी खुश और उत्सुक भी है। उन्होंने इस किरदार को अपने जीवन का एक बहुत ही शानदार मौका बताया है। लारा कहती है कि देश की पूर्व और दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाना उनके लिए जिम्मेदारी से कम नहीं था, यह एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। ट्रेलर के लॉन्च के दौरान लारा दत्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी एक आईकॉनिक किरदार है और इसे पर्दे पर उतारना जिम्मेदारी से कम नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके बॉडी लैंग्वेज को हूबहू बड़े पर्दे पर उतारा जाए।

बता दें कि बेल बॉटम साल 1984 की एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी साल हुई थी। इस फिल्म की कहानी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय हुए एक प्लेन हाईजैक की स्टोरी बताई गई हैं, जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार अंडरकवर एजेंट का किरदार निभा रहे है। वहीं बीते दिनों जारी किए गए ट्रेलर में लारा दत्ता अपने किरदार को काफी दमदार तरीके से निभाते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अपने इस किरदार को निभाने के लिए लारा दत्ता ने काफी रिसर्च वर्क और होमवर्क किया है।

The opportunity to transform oneself completely, is an actors dream. Watch me as Hon former PM #IndiraGandhi in #BellBottom on the big screen in 3D on 19th Aug ✨ @akshaykumar @vaaniofficial @humasqureshi @LaraDutta @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms pic.twitter.com/BqTI912siT

वहीं ट्विटर पर लारा दत्ता ने अपने नॉर्मल लुक से दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन लुक का वीडियो साझा किया है, जिससे देख हर कोई दंग रह जा रहा है।

Never had I imagined portraying someone this pivotal. When I saw how it translated on the screen, everything felt surreal and worth it. Here's my transformation BTS#Bellbottom@akshaykumar @vashubhagnani @vaaniofficial @humasqureshi @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani pic.twitter.com/RILtWikUcx