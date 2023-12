Welcome 3: लारा दत्ता ने अक्षय कुमार पर जड़े कोड़े! धड़ल्ले से वायरल हो रहा है वीडियो

Welcome 3: लारा दत्ता ने अक्षय कुमार पर जड़े कोड़े! धड़ल्ले से वायरल हो रहा है वीडियो

मुंबई Dec 14, 2023 11:57:43 am

Welcome To the Jungle नाम से बन रही इस फिल्म को इंडिया की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है। Akshay Kumar समेत देश के टॉप कॉमेडी एक्टर्स काम कर रहे हैं.बॉलीवुड के फेमस अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने अन्य स्टार कास्ट के साथ वेलकम टू द जंगल फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अक्षय कुमार वेलकम टू द जंगल फिल्म के एक सीन को सूट कर रहे हैं जिसमें बॉलीवुड की अभिनेत्री लारा दत्ता अक्षय कुमार पर चाबुक से हमला करते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद अक्षय कुमार नीचे गिर जाते हैं। इस वीडियो को अक्षय कुमार ने शेयर करते हुए लिखा "मैडनेस और फुल मस्ती फिर से शुरू हो गई है क्योंकि वेलकम टू जंगल की शूटिंग शुरू हो गई। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की जरूरत है।”