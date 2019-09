लता मंगेशकर को महंगा पड़ा नसीहत देना, भड़के फैंस कर रहे ऐसे-ऐसे कमेंट

रानू मंडल का अपनी गायिकी से तहलका मचाना जारी है, और उनके नए गानें भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त धूम मचा रहे है। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने कुछ दिनों पहले इंटरनेट सनसनी बनीं रानू मंडल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें ‘ऑरिजिनल बनने’ की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि नकल कभी भी सफलता का टिकाऊ साधन नहीं है। लता ने ये बयान सभी सिंगर के लिए दी थी। लेकिन फैंस लता की इस सलाह को रानू मंडल से जोड़ते हुए उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लता द्वारा रानू को कही गई ये बात उनके कुछ प्रशंसकों को रास नहीं आई और उन्होंने दिग्गज गायिका को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि वह इस बात को थोड़े विनम्र अंदाज में भी कह सकती थीं।

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'एक गरीब औरत अपने जीवनयापन के लिए रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थीं। आश्चर्यजनक ढंग से उनकी आवाज को सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया और वह स्टार बन गईं। लता जी और अधिक विनम्र होकर उनकी सराहना और मदद कर सकती थीं। ‘नकल करने’ की यह बात नजरअंदाज की जा सकती थी।'

A poor lady sang on a railway platform for a living. #RanuMondal 's voice was miraculously noticed by SM and she became a star. Inspiring Lata ji could have been more gracious, complimented and helped her. This lecture on "imitation" was avoidable.. https://t.co/b4bHNaUFmf

Where everyone is happy with the rising of the Underdog #RanuMondal, getting this comment from the legend #LataMangeshkar about Ranu Mondal doesn’t go down well with me.

The legends are made by motivating the aspiring ones rather than questionning their success. pic.twitter.com/CAXoxA7Z6F