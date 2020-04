निर्देशक अनुराग ने समय बिताने लिया अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्मों का सहारा

गैंग्स ऑफ वासेपुर और देव डी जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप lockdown के दौरान अपना समय बिताने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश फिल्में देख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो फिल्में देखी है उनकी लिस्ट शेयर करते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने 9 फिल्में देखी है।

बता दें कि निर्देशक अनुराग कश्यप ने अपने फैंस को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन फिल्में देखने की सलाह दी है। जिनमें नेटफ्लिक्स और किंगडम और बी फॉर वेनडेटा जैसी फिल्में शामिल हैं।

कोरोनावायरस से बचाव के लिए चल रहे 14 अप्रैल तक के लॉक डाउन के दौरान विभिन्न सेलिब्रिटी इसी प्रकार से अपना समय बिता रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपडेट रहकर लोगों को जागरुक कर रहा है, तो कोई घर के काम कर रहा है, तो कोई परिवार के साथ समय बिता कर इस समय को निकाल रहे हैं। ऐसे में निर्देशक अनुराग कश्यप ने फिल्में देख कर अपना समय बिताया जिसकी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिस्ट शेयर की है।

6. Crime and punishment (1935)- Josef Sternberg

7. The Major and The minor(1942)-Billy Wilder

8. Aguirre-the wrath of God (1972) by Werner Herzog

9. The Naked Kiss(1964)- Samuel Fuller