सुशांत केसः पारिवारिक वकील ने किया खुलासा, कहा- जब Sushant Singh Rajput तीन डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे तो रिया चक्रवर्ती के पिता ने क्यों दी दवाई?

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(Sushant Singh Rajput death) की मौत के बाद से ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे है जिनपर विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है जहां एक ओर सुशांत (Sushant Singh Rajput Case) की मौत आत्महत्या या हत्या को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो वही हर दिन आने वाले नए खुलासे सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मिले आदेश के बाद से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (CBI to take over Sushant Singh Rajput's case )का केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। वह सीबीआई (cbi investigation in sushant rajput case) अपनी जांच पड़ताल में तेजी के साथ जुट चुकी है। इस समय रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty )उनके मुख्य निशाने पर है इसलिए सीबीआई (CBI investigates the case from every angle) इस विषय पर हर ऐंगल से केस की जांच-पड़ताल करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर सुशांत के पारिवारिक वकील (sushant family lawyer vikas singh rajput) ने रिया चक्रवर्ती के साथ उनके पिता द्वारा पर भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया (Rhea Chakraborty Family)का परिवार सुशांत को अपनी मर्जी से किसी को दवाई कैसे दे सकता है।

सुशांत (sushant family lawyer vikas singh rajput) के परिवारिक वकील विकास सिंह का कहना है कि यह गलत है। सुशांत के साथ रिया लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं तो उनके पिता जो मिलिट्री में डॉक्टर हैं, वह कैसे सुशांत को दवाई बता सकते हैं। जबकि उनका सुशांत की बीमारी से कोई लेना-देना नहीं था।

आपको बता दें कि रिया (rhea chakraborty statement) ने एक बयान में इस बात का खुलासा भी किया था कि सुशांत मुंबई के तीन साइकैट्रिस्ट से अपना इलाज करा रहे थे। विकास सिंह(lawyer vikas singh) का कहना है कि यदि सुशांत पहले से ही जब तीन डॉक्टर के संपर्क में थे तो उन्हें रिया के पिता की बताई दवाई लेने की जरूरत क्यों पड़ी। विकास सिंह ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि रिया के घर में ही जाकर सुशांत को दवाई क्यों दी जाती थी इसके अलावा उनका खाना बाहर से ही क्यों आता था।

बताते चलें कि सीबीआई ने मुबई आकर सबसे पहले सुशांत के स्टाफ के साथ उनसे जुड़े लोग सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और दीपेश सावंत से पूछताछ की थी। इसके अलावा वह फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पर भी नजर रखी है और छानबीन में जुटी हैं।